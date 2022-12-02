Среди россиян вырос спрос на активный отдых в Южной Корее

Согласно опросу, проведенному Национальной организацией по туризму Южной Кореи в преддверии старта сезона, 55% респондентов планируют горнолыжный отдых в этом сезоне. При этом 40% россиян, увлекающихся этим видом отдыха, предпочитают заграничные горнолыжные курорты. "Газета.Ru" ознакомилась с результатами опроса.

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Так, 23% респондентов ответили, что из известных направлений предпочтут Южную Корею. В пятерку самых популярных горнолыжных курортов Кореи входят Альпенсия, HIGH1, Феникс парк, Vivaldi и Ёнпхён. Возросшая популярность объясняется трудностями для въезда в Европу для россиян. В то время как из России в Корею можно добраться транзитными рейсами через третьи страны: Узбекистан, ОАЭ, Катар, Турцию или Казахстан. ПЦР для въезда в страну сдавать не нужно.

"В этом году вновь отмечается рост спроса южнокорейского направления как одного из доступных мест с большими туристическими возможностями в любой сезон", - подчеркнули в организации.