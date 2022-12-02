Среди россиян вырос спрос на активный отдых в Южной Корее

Согласно опросу, проведенному Национальной организацией по туризму Южной Кореи в преддверии старта сезона, 55% респондентов планируют горнолыжный отдых в этом сезоне. При этом 40% россиян, увлекающихся этим видом отдыха, предпочитают заграничные горнолыжные курорты. "Газета.Ru" ознакомилась с результатами опроса.
Так, 23% респондентов ответили, что из известных направлений предпочтут Южную Корею. В пятерку самых популярных горнолыжных курортов Кореи входят Альпенсия, HIGH1, Феникс парк, Vivaldi и Ёнпхён. Возросшая популярность объясняется трудностями для въезда в Европу для россиян. В то время как из России в Корею можно добраться транзитными рейсами через третьи страны: Узбекистан, ОАЭ, Катар, Турцию или Казахстан. ПЦР для въезда в страну сдавать не нужно.
"В этом году вновь отмечается рост спроса южнокорейского направления как одного из доступных мест с большими туристическими возможностями в любой сезон", - подчеркнули в организации.
Менеджер по маркетингу Московского представительства НОТК Екатерина Лопухина отметила, что горнолыжная Корея — это премиальное направление для тех, кто имеет опыт спуска на других склонах и ищет новые курорты. Стоимость горнолыжных туров начинается от 150 000 рублей без учета авиабилетов. Ранее "Газета.Ru" писала про самые дешевые российские направления для поездок на поезде в декабре.