Вован и Лексус заявили, что Дуде подсказывали слова во время пранка

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров , также известные как Вован и Лексус, поделились подробностями разговора с президентом Польши Анджеем Дудой . Об этом пранкеры рассказали в эфире программы «Жизнь и судьба».

Пранк произошёл после того, как на польскую границу упала ракета, унёсшая жизни двух человек. По их словам, во время телефонного разговора Дуда получал от кого-то подсказки на английском языке. Пранкеры добавили, что президент Польши нервничал и заикался.