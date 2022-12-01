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42 минуты назад

Вован и Лексус заявили, что Дуде подсказывали слова во время пранка

Елена Прошина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, поделились подробностями разговора с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом пранкеры рассказали в эфире программы «Жизнь и судьба».

Вован и Лексус заявили, что Дуде подсказывали слова во время пранка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пранк произошёл после того, как на польскую границу упала ракета, унёсшая жизни двух человек. По их словам, во время телефонного разговора Дуда получал от кого-то подсказки на английском языке. Пранкеры добавили, что президент Польши нервничал и заикался.

«Даже на заднем плане человек ему подсказывал слова английские, потому что он, видимо, как-то из-за волнения их забывал. Паузы были, ему говорили эти слова, он произносил их нам», – рассказали они.

Ранее Дуда заявил, что считает недостаточными возможности ОБСЕ в политическом и военном плане.

Общество,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Анджей Дуда,ОБСЕ,
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