Вован и Лексус заявили, что Дуде подсказывали слова во время пранка

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, поделились подробностями разговора с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом пранкеры рассказали в эфире программы «Жизнь и судьба».
Пранк произошёл после того, как на польскую границу упала ракета, унёсшая жизни двух человек. По их словам, во время телефонного разговора Дуда получал от кого-то подсказки на английском языке. Пранкеры добавили, что президент Польши нервничал и заикался.
«Даже на заднем плане человек ему подсказывал слова английские, потому что он, видимо, как-то из-за волнения их забывал. Паузы были, ему говорили эти слова, он произносил их нам», – рассказали они.