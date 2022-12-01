В России выбрали главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку начали искать летом. Всего было предложено 62 дерева, в шорт-лист попали 37 из них. Ель-победительницу нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Ученики вместе с лесничим заметили красивое дерево и решили измерить его параметры, которые подошли для участия в конкурсе. Дети из лесничества планируют вырастить сеянцы из шишек кремлевской елки и поставить их около школы.