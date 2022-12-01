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12 минут назад

В российском заповеднике впервые за девять лет заметили гренландских китов

Lenta.ruиещё 1

В российском национальном парке «Берингия» на Чукотке впервые за девять лет заметили группу гренландских китов. Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице во «ВКонтакте».

В российском заповеднике впервые за девять лет заметили гренландских китов
Фото: Совет по морским млекопитающим, ИПЭЭ РАНСовет по морским млекопитающим, ИПЭЭ РАН

«На днях наш инспектор Артур Апалю из села Янракыннот встретил большую группу гренландских китов. Это очень редкая встреча — в водах нацпарка гренландцев можно увидеть только во время миграций. Последний раз Артур видел гренландского кита в 2013 году, а сейчас ему повезло встретить целых 18 животных», — сказано в публикации.

Гренландский кит — одно из самых крупных млекопитающих в мире. В отличие от других китов, особи этого вида всю свою жизнь проводят в полярных водах. В заповеднике отмечают, что гренландского кита считают одним из важнейших индикаторов состояния арктических экосистем, так как это животное очень остро реагирует на любые изменения климата в Арктике. На данный момент в мире насчитывается не более 400 гренландских китов.

В августе особь гренландского кита заметили неподалеку от острова Рейнеки в Охотском море — животное запуталось в рыбацких сетях. Для вызволения кита была сформирована спасательная группа.

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