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48 минут назад

Скончался актер Тимофей Спивак

Илья Родин

В Москве на 76-м году жизни скончался актер Тимофей Спивак. О его смерти сообщила в социальных сетях актриса Марьяна Спивак, звезда «Шифра» и «Эпидемии». Об этом пишет РИА «Новости».

Умер актер Тимофей Спивак
Фото:  Киностудия КИТ 2019 Киностудия КИТ 2019

«Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022», - написала Спивак.

Тимофей Спивак родился в 1947 году в Херсоне. Учился в музыкальной школе, позднее поступил в ГИТИС.

Служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра».

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В 1970-е годы начал сниматься в фильмах. В частности, сыграл в картинах «Государственная граница», «Моя любовь на третьем курсе», «Пыль под солнцем», «Звездный инспектор», «Американская трагедия», «Прощание славянки», «Алый камень», «Эпидемия».

Его дочь Марьяна Спивак известна по фильмам «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, «Цой» Алексея Учителя и другим работам.

Ян Гагин, сын Спивака от актрисы Татьяны Клюевой, в настоящее время занимает должность советника председателя правительства ДНР.

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