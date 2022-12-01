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48 минут назад

Матвиенко предложила представить Малахова к премии правительства за "Песни от всей души"

ТАССиещё 1

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением представить телеведущего Андрея Малахова к правительственной премии за шоу "Песни от всей души", где жители разных регионов России исполняют народные песни.

Матвиенко предложила представить Малахова к премии
Фото: ТАССТАСС

"Я бы Малахова, например, представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия". Надеюсь, вам тоже нравится", - сказала Матвиенко в ходе встречи с директорами центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями народного искусства, обращаясь к Голиковой.

Она отметила, что передача, посвященная народным песням, "пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает".

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При этом Матвиенко добавила, что одной такой передачи недостаточно.

"Надо, чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой, народным творчеством, нашими истоками. Будем работать. Хотя каналам никто у нас не имеет право давать указания, поручения, они сами по себе. Но поэтому надо уделять внимание", - сказала председатель верхней палаты.

Общество,Андрей Малахов,Татьяна Голикова,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Правительство РФ,
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