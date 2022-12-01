Матвиенко предложила представить Малахова к премии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением представить телеведущего Андрея Малахова к правительственной премии за шоу "Песни от всей души", где жители разных регионов России исполняют народные песни.
"Я бы Малахова, например, представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия". Надеюсь, вам тоже нравится", - сказала Матвиенко в ходе встречи с директорами центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями народного искусства, обращаясь к Голиковой.
Она отметила, что передача, посвященная народным песням, "пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает".
При этом Матвиенко добавила, что одной такой передачи недостаточно.
"Надо, чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой, народным творчеством, нашими истоками. Будем работать. Хотя каналам никто у нас не имеет право давать указания, поручения, они сами по себе. Но поэтому надо уделять внимание", - сказала председатель верхней палаты.