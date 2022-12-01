Матвиенко предложила представить Малахова к премии

"Надо, чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой, народным творчеством, нашими истоками. Будем работать. Хотя каналам никто у нас не имеет право давать указания, поручения, они сами по себе. Но поэтому надо уделять внимание", - сказала председатель верхней палаты.