Танцовщик Полунин высказался об отмене русской культуры

Танцовщик Сергей Полунин в беседе с ТАСС высказался об отмене русской культуры.
По его мнению, культуру, в частности, балет, отменить не удастся.
«Пытаются отменить русских композиторов, русскую культуру. Основная база театральная (балета) основана на русских композиторах. 70% продаж в Америке — это «Щелкунчик», то есть Чайковский. Чайковского невозможно отменить», — сказал он, добавив, что невозможно также отменить композиторов Прокофьева и Рахманинова, поскольку эти шаги лишили бы театры зрителей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отменять зарубежную культуру, несмотря на тренд к запрету русской культуры.
«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — заявил Путин.