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41 минуту назад

Танцовщик Полунин высказался об отмене русской культуры

Газета.Ruиещё 2

Танцовщик Сергей Полунин в беседе с ТАСС высказался об отмене русской культуры.

Танцовщик Полунин высказался об отмене русской культуры
Фото: риа новостириа новости

По его мнению, культуру, в частности, балет, отменить не удастся.

«Пытаются отменить русских композиторов, русскую культуру. Основная база театральная (балета) основана на русских композиторах. 70% продаж в Америке — это «Щелкунчик», то есть Чайковский. Чайковского невозможно отменить», — сказал он, добавив, что невозможно также отменить композиторов Прокофьева и Рахманинова, поскольку эти шаги лишили бы театры зрителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отменять зарубежную культуру, несмотря на тренд к запрету русской культуры.

«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — заявил Путин.

Общество,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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