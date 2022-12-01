Российский миллиардер получил гражданство Хорватии

Бизнесмен 26 сентября также направил заявление о смене основного места жительства. Согласно документу, он проживает в Швейцарии . Ранее Анисимов был президентом федерации дзюдо России . Также он является совладельцем британской Degevol UK LTD.

В октябре бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, бизнесмен осудил военные действия на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.