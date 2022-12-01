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34 минуты назад

Российский миллиардер получил гражданство Хорватии

Lenta.ru

Миллиардер Василий Анисимов, владеющий девелоперской компанией Coalco International, получил гражданство Хорватии. Уведомление он подал в Регистрационную палату Великобритании.

Российский миллиардер получил гражданство Хорватии
Фото: ТАССТАСС

Бизнесмен 26 сентября также направил заявление о смене основного места жительства. Согласно документу, он проживает в Швейцарии. Ранее Анисимов был президентом федерации дзюдо России. Также он является совладельцем британской Degevol UK LTD.

Ранее миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха.

Песков оценил решение Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства России

В октябре бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, бизнесмен осудил военные действия на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

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