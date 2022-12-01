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10 минут назад

На телебашнях в городах России 3 декабря покажут триколор и георгиевскую ленту

ТАСС

Георгиевскую ленту и флаг России будут транслировать на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в регионах страны в честь Дня Неизвестного Солдата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

На телебашнях в городах России покажут триколор и георгиевскую ленту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"3 декабря телебашни РТРС будут транслировать российский триколор, георгиевскую ленту и изображение горящей свечи в честь Дня Неизвестного Солдата. Подсветка в памятную дату будет включена на телебашнях Нижнего Новгорода, Перми, Казани, Самары, Саратова, Белгорода, Черкесска, Мурманска, Пензы, Назрани, Брянска, Нальчика, Саранска, Челябинска, Ярославля и других городов России", - сообщили в пресс-службе.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. День Неизвестного Солдата учрежден указом президента России в 2014 году.

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