В Казахстане впервые перевели Библию на государственный язык

В Казахстане впервые перевели на государственный язык Библию и еще ряд религиозных книг. Об этом сообщает издание Sputnik Казахстан.
В Алматы представили перевод трех наиболее читаемых библейских книг: Притчей Соломоновых, Псалтыря и Евангелия от Матфея. Им занимались специалисты международного агентства переводов, редактировал тексты православный священник — носитель казахского языка Елисей Кукеев.
С подобной инициативой выступил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.