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20 минут назад

В Казахстане впервые перевели Библию на государственный язык

Газета.Ru

В Казахстане впервые перевели на государственный язык Библию и еще ряд религиозных книг. Об этом сообщает издание Sputnik Казахстан.

В Казахстане впервые перевели Библию на государственный язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Алматы представили перевод трех наиболее читаемых библейских книг: Притчей Соломоновых, Псалтыря и Евангелия от Матфея. Им занимались специалисты международного агентства переводов, редактировал тексты православный священник — носитель казахского языка Елисей Кукеев.

С подобной инициативой выступил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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