В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
50 минут назад

Внук Корнея Чуковского Николай умер в возрасте 89 лет

Вечерняя Москваиещё 6

Внук детского писателя Корнея Чуковского ученый Николай Чуковский скончался в возрасте 89 лет в своей квартире в Москве. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Умер внук Корнея Чуковского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, смерть наступила из-за болезни.

— Николай Николаевич умер вчера в квартире дома № 3 на улице Молодежной в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 по московскому времени, — передает сообщение ТАСС.

Николай Чуковский окончил Московский энергетический институт и много лет работал начальником сектора спутниковой оптической связи НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ имени Баумана. За это время он выпустил около 60 научных работ.

Общество,Николай Чуковский,Корней Чуковский,МГТУ им. Баумана,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители