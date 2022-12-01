Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, теперь мера будет действовать до 9 декабря.

По-прежнему для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предлагается продолжать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам — через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что ограничения на полеты впервые ввели 24 февраля, после начала проведения специальной военной операции на украинской территории. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, запрет будут продлевать, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.