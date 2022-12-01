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25 минут назад

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 9 декабря

Никита Бородкин

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, теперь мера будет действовать до 9 декабря.

По-прежнему для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предлагается продолжать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам — через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что ограничения на полеты впервые ввели 24 февраля, после начала проведения специальной военной операции на украинской территории. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, запрет будут продлевать, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.

Ранее Росавиация распределила между авиакомпаниями субсидии на 2023 год в рамках постановления правительства, по которому необходимо сделать более доступными билеты на рейсы между европейской частью России, Дальним Востоком, Крымом и Калининградом. Деньги выделены на более чем на 100 маршрутов из труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока, а также семь маршрутов из Калининграда.

Общество,Видео,Владимир Константинов,Росавиация,
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