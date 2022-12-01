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Адвоката из «Что? Где? Когда?» объявили в розыск

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Российская полиция объявила в розыск адвоката Илью Новикова, ранее признанного в РФ физлицом-иноагентом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД, против Новикова возбуждено уголовное дело, по какой именно статье, не уточняется.

Минюст включил Новикова в реестр иноагентов на прошлой неделе, 25 ноября. Иностранным источником финансирования в реестре указана Украина. Адвокат также известен своим участием в телеигре «Что? Где? Когда?».

Для шумных водителей подготовили штрафы до 30 тысяч

Депутаты Мосгордумы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать за шум авто и мотоциклов в ночное время на суммы от пяти до 30 тысяч рублей. Как отмечают «Известия», речь идет не только о ночных гонках, но и о машинах, владельцы которых ездят с неисправной выхлопной трубой.

По задумке депутатов, размер штрафа будет зависеть от мощности двигателя, а авто-нарушители начнут отправлять на штрафстоянки. Штрафовать планируют с помощью автоматических камер, оснащенных шумомерами. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что шумомеры в этом законе - самая важная часть: смогут ли они безошибочно определять, какое именно авто шумит на дороге?

Зеленский пригласил Маска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя Tesla, SpaceX и владельца Twitter Илона Маска посетить Украину и оценить нанесенный стране ущерб, пишет The New York Times. По мнению Зеленского, такой визит поможет миллиардеру понять ситуацию и удержит его от предложений о мире с Россией.

«Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте на Украину, и вы увидите это своими глазами», - обратился к Маску Зеленский.

После этого, по словам украинского президента, Маск сможет рассказать, кто начал конфликт и когда и как его можно закончить.

Аргентина реабилитировалась на ЧМ

Сборная Аргентины обыграла команду Польши со счетом 2:0 в решающем матче группе С на чемпионате мире в Катаре и вышли из группы с первого места. Как отмечает «Чемпионат», Лионелю Месси на этой встрече не удалось забить даже с пенальти, несмотря на 98 касаний мяча и семь ударов, но его «вытащила» команда.

Голы забили аргентинцы Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес. В итоге сборная Аргентины набрала шесть очков. При этом в первом туре команда сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2, а во втором - выиграла у Мексики (2:0).

SuperJob: у 40 процентов россиян зависимость от телефона и интернета

Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе SuperJob, признались, что у них есть зависимость от телефона и интернета. При этом 53 процента опрошенных считают, что подобных зависимостей у них нет, сообщает РБК.