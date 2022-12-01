Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян

С 1 декабря за процедуру будут взимать 80 евро. Кипр одним из последних присоединился к решению ЕС о приостановке упрощённого визового режима для граждан России.

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Для детей от шести до 12 лет документы обойдутся в 40 евро. Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно.

После начала спецоперации на Украине Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов.