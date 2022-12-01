Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян

С 1 декабря за процедуру будут взимать 80 евро. Кипр одним из последних присоединился к решению ЕС о приостановке упрощённого визового режима для граждан России.
Для детей от шести до 12 лет документы обойдутся в 40 евро. Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно.
После начала спецоперации на Украине Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов.
В июле президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус признал, что кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну в связи с ограничениями против России, введёнными из-за СВО.