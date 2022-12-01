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41 минуту назад

Депутат Госдумы Милонов предложил создать сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать на Госуслугах отдельный сервис, через который граждане смогут заявлять о неправомерных действиях коллекторов, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий отметил, что в большинстве случаев люди не знают куда и кому можно направить жалобу на действия организаций, занимающихся взысканием долгов.

Милонов предложил создать сервис для жалоб на действия коллекторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу Вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций», — говорится в тексте обращения.

Он добавил, что множество граждан становятся случайными жертвами коллекторов, будучи однофамильцами должников, дальними родственниками или сослуживцами.

Общество,Максут Шадаев,Виталий Милонов,Госдума,
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