Милонов предложил создать сервис для жалоб на действия коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать на Госуслугах отдельный сервис, через который граждане смогут заявлять о неправомерных действиях коллекторов, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий отметил, что в большинстве случаев люди не знают куда и кому можно направить жалобу на действия организаций, занимающихся взысканием долгов.