Милонов предложил создать сервис для жалоб на действия коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать на Госуслугах отдельный сервис, через который граждане смогут заявлять о неправомерных действиях коллекторов, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий отметил, что в большинстве случаев люди не знают куда и кому можно направить жалобу на действия организаций, занимающихся взысканием долгов.
«Прошу Вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций», — говорится в тексте обращения.
Он добавил, что множество граждан становятся случайными жертвами коллекторов, будучи однофамильцами должников, дальними родственниками или сослуживцами.