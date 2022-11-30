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32 минуты назад

В «Турпомощи» посоветовали заранее бронировать зимние туры

RT на русском

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.

В «Турпомощи» посоветовали заранее бронировать зимние туры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить по ценам, то путешествие в Турцию на 10 дней обойдётся в 100 тыс. рублей на двоих человек, поездка в Египет будет стоить от 170 тыс. рублей также на двоих. Арабские Эмираты с теми же характеристиками от 250 тыс.», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, у поездок в начале декабря есть преимущество — цены ещё не подскочили, как это будет на Новый год.

Как отметил Осауленко, зимние туры лучше бронировать заранее.

Со своей стороны, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева в беседе со «Взглядом» заявила, что спрос на внутренний туризм в этом году по-прежнему высокий.

«В этом году направления традиционные в Новый год: либо горные лыжи, либо какие-то традиционные места. Если мы говорим о зарубежном отдыхе, то это пляжные территории, такие как Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, либо это Турция, либо азиатские страны как Таиланд, Вьетнам», — сообщила эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал о самых популярных направлениях для поездок на Новый год.

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