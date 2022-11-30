В «Турпомощи» посоветовали заранее бронировать зимние туры

«Если говорить по ценам, то путешествие в Турцию на 10 дней обойдётся в 100 тыс. рублей на двоих человек, поездка в Египет будет стоить от 170 тыс. рублей также на двоих. Арабские Эмираты с теми же характеристиками от 250 тыс.», — заявил он в беседе с Inforeactor.