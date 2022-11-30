Массовую гибель медведей обнаружили в заповеднике на Камчатке

Специалисты зафиксировали массовую гибель молодых медведей в Южно-Камчатском заказнике в районе Курильского озера на Камчатке. Информацией об этом поделились на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

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"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", – поделился инспектор службы охраны заповедника Евгений Денгес.

Работники заказника выяснили, что многие медведи погибли в возрасте до двух лет. Специалисты считают, что высокая смертность животных может быть связана с теми или иными недугами. Ветеринары заповедника взяли образцы тканей одного из зверей для анализов.

По словам главы Агенства по ветеринарии Камчатского края Артема Никитина, других случаев в данном районе не было зафиксировано. Была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств происшествия. Такая вспышка смертности у животных, подчеркнул замдиректора заповедника Владимир Халманов, не представляет опасности для здоровья человека.