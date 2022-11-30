В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
19 минут назад

Массовую гибель медведей обнаружили в заповеднике на Камчатке

Москва24

Специалисты зафиксировали массовую гибель молодых медведей в Южно-Камчатском заказнике в районе Курильского озера на Камчатке. Информацией об этом поделились на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

Массовую гибель медведей обнаружили в заповеднике на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", – поделился инспектор службы охраны заповедника Евгений Денгес.

Работники заказника выяснили, что многие медведи погибли в возрасте до двух лет. Специалисты считают, что высокая смертность животных может быть связана с теми или иными недугами. Ветеринары заповедника взяли образцы тканей одного из зверей для анализов.

По словам главы Агенства по ветеринарии Камчатского края Артема Никитина, других случаев в данном районе не было зафиксировано. Была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств происшествия. Такая вспышка смертности у животных, подчеркнул замдиректора заповедника Владимир Халманов, не представляет опасности для здоровья человека.

Ранее заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов поделился, что на территорию учреждения перевезут пару снежных барсов. Пара животных еще не выбрана, однако сама процедура будет реализована весной 2023 года.

Общество,Алексей Суслов,Артем Никитин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители