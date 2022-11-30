Российская порнозвезда возглавила рейтинг актрис на PornHub

Российская порноактриса Юлия Романова, которая выступает под псевдонимом Ева Элфи, возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub. Об этом Романова сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Фото: Eva Elfie/VK Eva Elfie/VK

"Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!", – написала Ева Элфи.

По ее словам, начиная свою карьеру четыре года назад, она мечтала доказать всему миру, что "у любви нет стандартов, и успешной моделью может стать каждый".

Сегодня, судя по всему, ее мечта сбылась.

"Спасибо всем за невероятные эмоции и поддержку. Я здесь только из-за вас и только для вас", – добавил актриса.

Помимо Евы Элфи в топ-5 порноактрис по версии PornHub также входят американки Лана Роудс, Абелла Дейнджер, Райли Рид, а также австралийка Анджела Уайт.

На профиль Евы Элфи на PornHub подписаны 1,9 млн человек, а ее видеоролики в сумме имеют около 900 млн. просмотров.