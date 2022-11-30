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10 минут назад

Российская порнозвезда Ева Элфи возглавила рейтинг актрис на PornHub

Газета.Ru

Российская порноактриса Юлия Романова, которая выступает под псевдонимом Ева Элфи, возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub. Об этом Романова сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Российская порнозвезда возглавила рейтинг актрис на PornHub
Фото: Eva Elfie/VKEva Elfie/VK

"Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!", – написала Ева Элфи.

По ее словам, начиная свою карьеру четыре года назад, она мечтала доказать всему миру, что "у любви нет стандартов, и успешной моделью может стать каждый".

Сегодня, судя по всему, ее мечта сбылась.

"Спасибо всем за невероятные эмоции и поддержку. Я здесь только из-за вас и только для вас", – добавил актриса.

Помимо Евы Элфи в топ-5 порноактрис по версии PornHub также входят американки Лана Роудс, Абелла Дейнджер, Райли Рид, а также австралийка Анджела Уайт.

На профиль Евы Элфи на PornHub подписаны 1,9 млн человек, а ее видеоролики в сумме имеют около 900 млн. просмотров.

Ранее "Газета.Ru" писала про список самых популярных запросов на PornHub в период Хэллоуина.

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