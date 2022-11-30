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12 минут назад

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу 1 декабря

Слово и Дело

С 1 декабря в России вступят в силу несколько законов, сообщает LIVE24.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу 1 декабря
Фото: ФБА «Экономика сегодня»ФБА «Экономика сегодня»

Коммунальные тарифы в РФ вырастут на 9%. Для семьи из трех человек эта сумма составит примерно плюс 300 рублей к ежемесячному платежу. Однако это подорожание не касается капремонта и содержания дома — тарифы по данным услугам меняются отдельно.

Тем не менее, россиянам разрешили ставить турецкие бани в многоэтажках. Соответствующие изменения были внесены в документ о требованиях к пожарной безопасности.

Также с 1 декабря жители РФ смогут не носить с собой бумажные полисы. У каждого пациента будет цифровой полис, поэтому с собой в медучреждение можно будет брать только паспорт.

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