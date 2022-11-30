Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу 1 декабря

С 1 декабря в России вступят в силу несколько законов, сообщает LIVE24.

Фото: ФБА «Экономика сегодня» ФБА «Экономика сегодня»

Коммунальные тарифы в РФ вырастут на 9%. Для семьи из трех человек эта сумма составит примерно плюс 300 рублей к ежемесячному платежу. Однако это подорожание не касается капремонта и содержания дома — тарифы по данным услугам меняются отдельно.

Тем не менее, россиянам разрешили ставить турецкие бани в многоэтажках. Соответствующие изменения были внесены в документ о требованиях к пожарной безопасности.