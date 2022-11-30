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23 минуты назад

Книги писателя Бодягина попросили снять с продажи из-за ЛГБТ-пропаганды

Газета.Ruиещё 2

Международная площадка Ridero попросила писателя Максима Бодягина снять с продажи сразу несколько романов из-за подозрения на ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на страницу литератора в социальных сетях. Сам писатель заверил, что в его книгах пропаганды нетрадиционных нет, однако есть "взрослый" контент.

Книги писателя Бодягина попросили снять с продажи из-за ЛГБТ-пропаганды
Фото: Максим Бодягин/VKМаксим Бодягин/VK

"Мой издатель — международная площадка Ridero — отправил мне письмо, попросив снять с продажи некоторые мои романы. Причина, разумеется, в новом законе о пропаганде ЛГБТ", — уточнил Бодягин.

Тема гомосексуальных отношений, по словам автора, не входит в сферу его интересов, но с издателем он согласился.

"Я принял решение снять с продажи сборник рассказов "Зеленые холодные уральские помидоры", а также романы "Привратник", "Душеед" и "Святые Полуночники", — уточнил писатель.

Кроме того, Бодягин заявил о том, что собирается внести изменения в свой новый, пока не изданный роман, сделав его более "диетическим".

30 ноября Совет Федерации в рамках заседания одобрил пакет законов, запрещающий в России пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Отмечается, что запрет на пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламу, публикации в СМИ и компьютерные игры.

Общество,Совет Федерации,
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