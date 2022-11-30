Книги писателя Бодягина попросили снять с продажи из-за ЛГБТ-пропаганды

Международная площадка Ridero попросила писателя Максима Бодягина снять с продажи сразу несколько романов из-за подозрения на ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на страницу литератора в социальных сетях. Сам писатель заверил, что в его книгах пропаганды нетрадиционных нет, однако есть "взрослый" контент.

Фото: Максим Бодягин/VK Максим Бодягин/VK

"Мой издатель — международная площадка Ridero — отправил мне письмо, попросив снять с продажи некоторые мои романы. Причина, разумеется, в новом законе о пропаганде ЛГБТ", — уточнил Бодягин.

Тема гомосексуальных отношений, по словам автора, не входит в сферу его интересов, но с издателем он согласился.

"Я принял решение снять с продажи сборник рассказов "Зеленые холодные уральские помидоры", а также романы "Привратник", "Душеед" и "Святые Полуночники", — уточнил писатель.

Кроме того, Бодягин заявил о том, что собирается внести изменения в свой новый, пока не изданный роман, сделав его более "диетическим".