В российском заповеднике зафиксировали массовую гибель молодых медведей

В Южно-Камчатском заказнике зафиксировали повышенную смертность медведей в районе Курильского озера. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения», — объяснил инспектор службы охраны заповедника Евгений Денгес.

Большинство медведей умерли в возрасте до двух лет. Сотрудники заказника предполагают, что массовая гибель молодых животных может быть связана с возможным заболеванием. Эксперты-ветеринары взяли образцы тканей одного из зверей для дальнейших исследований.

Руководитель Агенства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин отметил, что другие случаи массовой гибели животных в районе зафиксированы не были. На территории Усть-Большерецкого, Елизовского районов и в районе поселка Озерновский о подобных случаях также не сообщалось.

Руководство заказника создало рабочую группу по установлению обстоятельств смерти медведей. По словам первого заместителя директора заповедника Владимира Халманова, для людей возможная вспышка заболевания опасности не представляет.