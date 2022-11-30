В РПЦ сочли абсолютно недопустимыми обыски СБУ в храмах

Устраивая ревизии, сотрудники киевских спецслужб пытаются запугивать православных священнослужителей на Украине.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал подобные действия нарушением религиозной свободы. В России молятся за людей, подвергнувшихся гонениям со стороны националистов, добавил Кипшидзе.
«Это продолжающиеся акции устрашения Украинской православной церкви, которые совершенно не имеют никакого рационального объяснения, кроме как желание запугать иерархов и мирян этой церкви. Они являются вопиющим нарушением и религиозной свободы, и демократических норм и стандартов. Мы молимся о тех, кто на Украине из числа клириков подвергаются такого рода преследованиям, считаем их абсолютно недопустимыми. Все клирики Украинской православной церкви находятся у себя дома и вправе рассчитывать на законное к ним отношение».
Сегодня СБУ провела рейды в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре. Приход расположен в селе Драчино под Мукачево в Закарпатской области Украины.
Какие-либо подробности не приводятся.
Ранее СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что нашли в помещениях Украинской православной церкви миллионы наличных денег, «пророссийскую» литературу и «сомнительных» граждан России. В тот же день в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории республики. В поддержку инициативы создали петицию, её рассмотрит президент Владимир Зеленский.