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56 минут назад

В РПЦ сочли абсолютно недопустимыми обыски силовиков СБУ в храмах

Говорит Москва

Устраивая ревизии, сотрудники киевских спецслужб пытаются запугивать православных священнослужителей на Украине.

В РПЦ сочли абсолютно недопустимыми обыски СБУ в храмах
Фото: ТАССТАСС

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал подобные действия нарушением религиозной свободы. В России молятся за людей, подвергнувшихся гонениям со стороны националистов, добавил Кипшидзе.

«Это продолжающиеся акции устрашения Украинской православной церкви, которые совершенно не имеют никакого рационального объяснения, кроме как желание запугать иерархов и мирян этой церкви. Они являются вопиющим нарушением и религиозной свободы, и демократических норм и стандартов. Мы молимся о тех, кто на Украине из числа клириков подвергаются такого рода преследованиям, считаем их абсолютно недопустимыми. Все клирики Украинской православной церкви находятся у себя дома и вправе рассчитывать на законное к ним отношение».

Сегодня СБУ провела рейды в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре. Приход расположен в селе Драчино под Мукачево в Закарпатской области Украины.

Какие-либо подробности не приводятся.

СБУ пришла с обысками в православные церкви Прикарпатья

Ранее СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что нашли в помещениях Украинской православной церкви миллионы наличных денег, «пророссийскую» литературу и «сомнительных» граждан России. В тот же день в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории республики. В поддержку инициативы создали петицию, её рассмотрит президент Владимир Зеленский.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,Владимир Зеленский,Верховная Рада,РПЦ,СБУ,
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