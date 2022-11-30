В РПЦ сочли абсолютно недопустимыми обыски СБУ в храмах

«Это продолжающиеся акции устрашения Украинской православной церкви, которые совершенно не имеют никакого рационального объяснения, кроме как желание запугать иерархов и мирян этой церкви. Они являются вопиющим нарушением и религиозной свободы, и демократических норм и стандартов. Мы молимся о тех, кто на Украине из числа клириков подвергаются такого рода преследованиям, считаем их абсолютно недопустимыми. Все клирики Украинской православной церкви находятся у себя дома и вправе рассчитывать на законное к ним отношение».