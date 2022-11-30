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1 час назад

В «Росэнергоатоме» оценили возможные последствия взрыва реактора ЗАЭС

News.ru

Если на ядерный реактор на Запорожской АЭС будет поврежден, случится страшная катастрофа, рассказал ИА SM.News советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, масштаб катастрофы может быть значительнее, чем во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эксперт уточнил, что защита ЗАЭС не абсолютна и в теории может быть поражена.

В «Росэнергоатоме» оценили возможные последствия взрыва реактора ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Честно скажу, не хотелось бы даже рассматривать такой вариант... Это будет страшная катастрофа. В зависимости от того, какой будет удар, теоретизировать нельзя. Но запросто по масштабам может быть значительнее Чернобыля, — констатировал Карчаа.

При этом специалист рассказал, что Запорожская АЭС сейчас надежно защищена. Он уточнил, что ее периметр закрыт для противника, а ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения, которое применяются на данный момент.

Генеральный директор МАГАТЭ ранее сообщил, что сотрудники организации не могут определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС, однако задача МАГАТЭ заключается в том, чтобы обеспечить безопасность станции, а не «ввязываться в игру по поиску виновных». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата.

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