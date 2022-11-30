В «Росэнергоатоме» оценили возможные последствия взрыва реактора ЗАЭС

Если на ядерный реактор на Запорожской АЭС будет поврежден, случится страшная катастрофа, рассказал ИА SM.News советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, масштаб катастрофы может быть значительнее, чем во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эксперт уточнил, что защита ЗАЭС не абсолютна и в теории может быть поражена.

Честно скажу, не хотелось бы даже рассматривать такой вариант... Это будет страшная катастрофа. В зависимости от того, какой будет удар, теоретизировать нельзя. Но запросто по масштабам может быть значительнее Чернобыля, — констатировал Карчаа.

При этом специалист рассказал, что Запорожская АЭС сейчас надежно защищена. Он уточнил, что ее периметр закрыт для противника, а ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения, которое применяются на данный момент.