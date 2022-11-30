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11 минут назад

Названы самые дешевые российские направления для поездок на поезде в декабре

Газета.Ru

Сервис Яндекс Путешествия проанализировал, сколько стоят железнодорожные билеты по наиболее популярным в декабре направлениям по России, выявив самые бюджетные из них. Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Названы самые дешевые российские направления для поездок на поезде в декабре
Фото: Пресс-служба ЦППКПресс-служба ЦППК

Так, жителям Москвы на поезде можно добраться до пяти городов в других регионах, билеты куда обойдутся меньше, чем в 1 тыс. рублей. К ним относятся: Вязьма (432 рубля), Рязань (485 рублей), Калуга (542 рубля), Тула (552 рубля) и Ярославль (556 рублей). В то же время, цены на поездку по более востребованным направлениям, например, в Санкт-Петербург начинаются от 991 рубля, в Казань — от 1118 рублей, а в Сочи — от 2197 рублей.

Что касается авианаправлений, то путешествовать по России из Москвы дешевле всего в Псков (3 966 рублей), Санкт-Петербург (5 036 рублей) и Самару (5 866 рублей). Говоря о перелетах в государства ближнего зарубежья, самыми доступными вариантами остаются поездки в обе стороны в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что цены на авиабилеты в Египет на зиму снизились на 67%, в Турцию — на 47%.

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