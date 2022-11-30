Пока вы спали: Ответ Кадырова папе Римскому и угроза массового закрытия ТЦ

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Кадыров пристыдил папу римского за слова о чеченцах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Папе Римскому Франциску должно быть стыдно за слова о жестокости чеченцев, и рассказал, что чеченские военные не начинают бой без предложения мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что мог бы напомнить Франциску об инквизиции, крестовых походах, «жестоких кадрах, снятых бандеровскими мразями» и расстреле российских пленных. Вместо этого он решил рассказать о том, чем руководствуется чеченцы на поле боя и в обычной жизни, - исламом. По мнению Кадырова, Франциск стал «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

Операции с долларами и евро на Мосбирже сократились в 20 раз

Глава департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов заявил, что с конца февраля доля доллара и евро на денежном рынке Мосбиржи сократилась в 20 раз. Об этом сообщает РБК.

В начале года 80 процентов торгов Мосбиржи приходились на рублевые операции, а 20 процентов - на иностранные валюты. Сейчас доля доллара и евро в общем объеме операций составляет меньше одного процента, доля рубля - 94 процента, еще пять процентов приходится на юани.

Каждому второму ТЦ в России грозит закрытие

Глава Magic Group, создатель универмагов Slava и Йармарка Александр Перемятов заявил «Известиям», что каждый второй торговый центр в России находится под угрозой закрытия. По его словам, в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла и в итоге один из них перетянет у второго арендаторов и посетителей.

С Перемятовым согласен гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Он заявил, что каждый второй ТЦ сейчас в зоне риска из-за высокой закредитованности. Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко считает, что в итоге закрытия смогут избежать только крупные ТЦ. Одним из серьезных ударов для торговых центров стал уход с российского рынка западных брендов.

Иран и Уэльс уезжают домой, США остаются на ЧМ-2022

Английская сборная одержала победу в группе B чемпионата мира по футболу-2022, обыграв Уэльс со счетом 3:0 и набрав семь очков. Вместе с британцами выйти из группы удалось американской национальной команде, обыгравшей Иран со счетом 5:0 и заработавшей пять очков, рассказал «Коммерсант».

Первыми парами 1/8 финала стали Англия - Сенегал и Нидерланды - США. «Коммерсант» отмечает, что в матче с США иранцы «слишком уверовали в надежность своей обороны». На 38-й минуте игры три главные звезды американской команды - Уэстон Маккенни, Сержиньо Дест и Кристиан Пулишич - организовали голевую комбинацию.

В России назвали западные спутники своей законной целью

Глава департамента МИД по контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что «квазигражданские спутники» Запада могут стать законной целью для России, так как используются для поддержки украинских операций. Об этом сообщает РИА Новости.