Россияне стали чаще обращаться за ВНЖ в Армении

Число временных регистраций граждан России в Армении увеличилось в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полицию Армении.

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По данным издания, с 21 сентября по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в армянском ведомстве. Тогда временную регистрацию получили 722 российских гражданина.

Кроме того, граждане РФ также стали чаще обращаться за получением вида на жительство (ВНЖ). Так, за полтора месяца было подано 708 заявлений. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время процент получивших ВНЖ в этот промежуток времени сократился: если в этом году документы выдали 273 россиянам, то в 2021 году за это время ВНЖ получили 257 человек из 277.