Эксперты назвали самое популярное авианаправление по России в ноябре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Маршрут Москва - Санкт-Петербург стал самым популярным внутрироссийским направлением среди авиапутешественников в ноябре этого года, следует из совместного исследования сервиса путешествий "Туту" и маркетплейса "Сравни". Средний чек билета туда-обратно на этом направлению составил 5,3 тыс. рублей.

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"Больше всего перелетов в ноябре совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом, доля этого направления [среди клиентов сервисов] составила 5,8%, а средний чек за авиабилет находится на уровне 5 337 рублей туда-обратно. Далее по востребованности следуют южные маршруты: Москва - Сочи и Москва - Минеральные Воды, за билет платят в среднем 9-9,2 тыс. рублей туда-обратно",- отмечается в исследовании.

В топ-10 самых популярных маршрутов внутри России также вошли рейсы из Москвы в Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Казань, Уфу, Самару и из Санкт-Петербурга в Сочи.

Международные полеты

Средний чек на перелеты внутри РФ туда-обратно в ноябре составил около 10,6 тыс. рублей, в ближнее зарубежье - более 22 тыс. руб., в дальнее - более 50 тыс., в Европу - больше 60 тыс. руб.

"Из других стран у самостоятельных путешественников в ноябре 2022 года на первом месте был Таджикистан. <…> Средний чек за перелет из России в эту страну за год сократился на 5%: с 29 117 до 27 596 рублей туда-обратно. Этому способствовало увеличение доли прямых рейсов: процент прямых перелетов в бронированиях, по данным "Туту", вырос с 75,5% до 86%", - отмечается в исследовании.

В Туту.ру добавили, что также из стран ближнего зарубежья востребованы Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Грузия.