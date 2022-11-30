Reuters: американцы повысили уровень доверия к Байдену

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос на три процентных пункта. Теперь его работу в Белом доме одобряют 78% демократов, указано в материале международного агентства Reuters.

«Семьдесят восемь процентов демократов, участвовавших в опросе, проведенном 21—22 ноября,заявили, что одобряют его работу в Белом доме, по сравнению с 73% в предыдущем опросе проведенном 21—22 ноября. Его поддержка среди республиканцев держалась на уровне 9%», — говорится в сообщении Reuters .

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов, собрал ответы от 1005 человек, в том числе 453 демократов и 365 республиканцев. Ранее стало известно, что Байден, которому в этом месяце исполнилось 80 лет, заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.