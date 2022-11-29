Россиянка потерпела поражение на конкурсе «Мисс Земля — 2022»

В журнале напомнили, что Вельмакина в 2021 году становилась «Красой России». На «Мисс Земля» она также рассчитывала на победу, о чем писала у себя в социальных сетях, прося поддерживать ее. Но в итоге боевой настрой Вельмакиной не помог, она не смогла войти даже в число 12 финалисток. При этом она смогла занять первое место в конкурсе талантов, и второе в состязании купальников.