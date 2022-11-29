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29 минут назад

Россиянка Вельмакина потерпела поражение на конкурсе «Мисс Земля — 2022»

Елена Прошина

Студентка из Подмосковья Екатерина Вельмакина, представляющая Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля — 2022», не смогла завоевать главный титул состязания. Об этом сообщает StarHit.

Россиянка потерпела поражение на конкурсе «Мисс Земля — 2022»
Фото: Социальные сети Екатерины ВельмакинойСоциальные сети Екатерины Вельмакиной

В журнале напомнили, что Вельмакина в 2021 году становилась «Красой России». На «Мисс Земля» она также рассчитывала на победу, о чем писала у себя в социальных сетях, прося поддерживать ее. Но в итоге боевой настрой Вельмакиной не помог, она не смогла войти даже в число 12 финалисток. При этом она смогла занять первое место в конкурсе талантов, и второе в состязании купальников.

«Мисс Земля» прошла в городе Манила на Филиппинах. Конкурс состоялся впервые после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. По итогам отборочного этапа было выбрано 86 конкурсанток, которые в течение нескольких недель проходили различные испытания.

Победительницей конкурса стала Мин Сью Чой из Южной Кореи. Титул «Мисс Земля — Воздух» получила автралийка Шеридан Мортлок, «Мисс Земля — Вода» — палестинка Надин Айюб, «Мисс Земля — Огонь» — колумбийка Андреа Агилера.

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