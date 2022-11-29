Муфтий отреагировал на слова Папы Римского о жестокости чеченцев в ходе СВО

Чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям. Об этом, реагируя на слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов, заявил председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфтий Салах Межиев. Его цитирует РИА Новости.

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В интервью журналу America Папа Римский, говоря о СВО, заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

«Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению», — сказал Межиев.

Он посоветовал папе Римскому Франциску прочитать произведения Михаила Лермонтова, который писал о характере горцев.

На высказывание Папы Римского также отреагировал глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он назвал слова понтифика недобрыми и подчеркнул, что жизнь в холодных регионах России воспитала в буддистах стойкость, терпеливость и выносливость. Буряты не жестоки — они просто борются с фашизмом в ходе СВО, объяснил он.