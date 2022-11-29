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40 минут назад

В Твери отменили съемку фильма об СВО после скандала

Илья Родин

В Твери отменили съемку фильма «Музыкант» о спецоперации после эпизода с появлением военной техники с украинскими флагами на улицах города. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что в субботу, 26 ноября, в интернете получили вирусное распространение видеоролики, на кадрах которых можно заметить колонну военной техники с украинскими флагами, проезжающую через Тверь.

Администрация города оперативно выступила с разъяснениями этого события. Чиновники уточнили, что в центре населенного пункта ведутся съемки художественного фильма о спецоперации.

Через некоторое время администрация опубликовала на своем сайте постановление о признании утратившим силу ранее принятого решения о проведении съемок военного фильма.

В Твери заметили военную технику с флагами Украины

Губернатор Тверской области Игорь Руденя одобрил решение властей города. Он подчеркнул, что при выдаче разрешений на съемку картин следует внимательно изучать сценарий, обсуждать со съемочной группой подробности будущего фильма.

Ранее сообщалось, что жители Твери негативно отреагировали на появление транспортных средств с украинскими флагами на улицах города.

Общество,Видео,Игорь Руденя,
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