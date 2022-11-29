В Херсонской области ускорили выдачу российских паспортов

Сроки оформления российских паспортов жителям Херсонской области значительно сократились, теперь процесс занимает 10 дней. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале администрации региона.
"Процесс получения российских паспортов для херсонцев ускоряется - только за последнюю неделю в Херсонскую область из Крыма поступило более 7 тыс. готовых документов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент срок изготовления паспортов составляет 10 календарных дней, ранее процесс занимал до трех месяцев с возможностью продления еще на три месяца в случае дополнительных проверочных мероприятий.
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для получения российского паспорта могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического нахождения. Непосредственно перед выдачей паспорта нужно будет принести присягу гражданина РФ, которая предусмотрена российским законодательством с 2017 года. При желании гражданина зафиксировать факт отказа от имеющегося гражданства Украины сотрудники МВД обязаны принять у него соответствующее письменное заявление.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в конце сентября прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. После этого президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.