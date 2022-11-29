В Херсонской области ускорили выдачу российских паспортов

Сроки оформления российских паспортов жителям Херсонской области значительно сократились, теперь процесс занимает 10 дней. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале администрации региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Процесс получения российских паспортов для херсонцев ускоряется - только за последнюю неделю в Херсонскую область из Крыма поступило более 7 тыс. готовых документов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент срок изготовления паспортов составляет 10 календарных дней, ранее процесс занимал до трех месяцев с возможностью продления еще на три месяца в случае дополнительных проверочных мероприятий.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для получения российского паспорта могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического нахождения. Непосредственно перед выдачей паспорта нужно будет принести присягу гражданина РФ, которая предусмотрена российским законодательством с 2017 года. При желании гражданина зафиксировать факт отказа от имеющегося гражданства Украины сотрудники МВД обязаны принять у него соответствующее письменное заявление.