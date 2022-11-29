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5 минут назад

Актер Николаев опроверг слухи о помещении Светличной в психиатрическую клинику

Илья Родин

Актер Иван Николаев рассказал, что сведения о госпитализации артистки Светланы Светличной в психиатрическую клинику якобы не соответствует действительности. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Помещение Светличной в психиатрическую клинику опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никто не клал Светлану в психушку. У нее плановое обследование. И все хорошо, насколько возможно в 82 года», - подчеркнул актер.

Он добавил, что в настоящее время легендарная актриса окружена заботой родных и близких людей.

Ранее Ольга Калимбет, невестка Светличной, подтвердила информацию о госпитализации звездной свекрови, сообщает «Пятый канал».

Вместе с тем, она опровергла информацию о том, что актрису определили в лечебницу на постоянное место пребывания.

Ранее сообщалось, что Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского.

Общество,Иван Николаев,
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