Помещение Светличной в психиатрическую клинику опровергли

Актер Иван Николаев рассказал, что сведения о госпитализации артистки Светланы Светличной в психиатрическую клинику якобы не соответствует действительности. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Никто не клал Светлану в психушку. У нее плановое обследование. И все хорошо, насколько возможно в 82 года», - подчеркнул актер.

Он добавил, что в настоящее время легендарная актриса окружена заботой родных и близких людей.

Ранее Ольга Калимбет, невестка Светличной, подтвердила информацию о госпитализации звездной свекрови, сообщает «Пятый канал».

Вместе с тем, она опровергла информацию о том, что актрису определили в лечебницу на постоянное место пребывания.