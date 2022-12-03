Как сложилась судьба Мэрилин Монро из СССР

Актрису Нонну Терентьеву называли советской Мэрилин Монро. Поклонники ее красоты, дарили Терентьевой огромные букеты цветов, водили в дорогие рестораны и даже совершали безумные поступки. Некоторые режиссер боялись приглашать артистку на роль, считая ее внешность слишком не советской. При этом сама Нонна отказалась менять СССР на Америку, навсегда связав свою судьбу с родиной.

Нонна Терентьева родилась в 1942 году в семье военного и театральной актрисы. После Великой Отечественной войны переехала с семьёй по месту службы отца в Румынию, затем в Киев. Талант девочки заметили еще в детском возрасте. Нонна хорошо училась, увлекалась кукольными представлениями и хореографией. После школы она поступила в Киевский театральный институт, но после второго курса уехала покорять Москву, где Театральное училище им. Бориса Щукина. К этому девушку подтолкнула ссора с будущим мужем, сыном одного из министров УССР, Борисом Терентьевым.

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Терентьева довольно быстро дебютировала в кино. Она снялась в таких фильмах, как «Самый медленный поезд» и «Шуточка». Благодаря роли в фильме «В городе С.» девушка находилась в составе советской делегации во время Каннского кинофестиваля, познакомилась с такими звездами, как Ив Монтан и Симона Синьоре.

В то же время у актрисы начался роман с поэтом Игорем Волгиным. Молодой человек посвящал ей стихи, сбегал из больницы в одних тапочках, чтобы увидится с ней. В какой-то момент он решил обуздать безумную страсть и исчез из ее жизни.

Пока поэт боролся со своими чувствами, Нонна сошлась со своим бывшим возлюбленным Борисом Терентьевым и вернулась в Киев. Вскоре у молодоженов родилась дочь Ксения. Несколько лет Нонна работала в Киевском Театре русской драмы имени Леси Украинки. Но семейные отношения между актрисой и Борисом так и не сложились. Терентьева развелась и вновь вернулась в Москву.

В 1973 году Нонна сыграла роль Зои Монроз в фильме «Крах инженера Гарина». В 1976 году исполнила роль Александры Демидовой в приключенческой картине «Транссибирский экспресс». В 70-е актриса встречалась с коллегой по фильму «Озарение» (1971) Владимиром Скомаровским. Он даже попытался перевезти Терентьеву в США, но она решила остаться на Родине. Нонна считала, что воспитание дочери важнее непонятных отношений.

В 80-е актриса стала терять былую популярность. Терентьева писала стихи, сценарии, либретто, выступала с концертами и пела песни из репертуара Эллы Фитцжеральд и Дюка Эллингтона. В кино она практически перестала сниматься, не советская внешность Нонны отталкивала режиссеров.