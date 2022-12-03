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13 минут назад

Как сложилась судьба Мэрилин Монро из СССР

Александр Котлеткин

Актрису Нонну Терентьеву называли советской Мэрилин Монро. Поклонники ее красоты, дарили Терентьевой огромные букеты цветов, водили в дорогие рестораны и даже совершали безумные поступки. Некоторые режиссер боялись приглашать артистку на роль, считая ее внешность слишком не советской. При этом сама Нонна отказалась менять СССР на Америку, навсегда связав свою судьбу с родиной.

1/12 Актриса Нонна Терентьева, 1967 год
Фото: РИА Новости
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2/12 Актриса Нонна Терентьева в роли Котика и артист Анатолий Папанов в роли Ионыча в фильме "В городе С." по рассказу А. П. Чехова "Ионыч, 1967 год
Фото: РИА Новости
3/12 Актриса Нонна Терентьева, 1967 год
Фото: РИА Новости
4/12 Советская актриса театра и кино Нонна Терентьева в 1969 году
Фото: РИА Новости
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5/12 Актриса Нонна Терентьева, 1969 год
Фото: РИА Новости
6/12 Актриса Нонна Терентьева в 1970 году
Фото: РИА Новости
7/12 Актриса Нонна Терентьева в фильме "Крах инженера Гарина", 1973 год
Фото: Kino-teatr.ru
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8/12 Актриса Нонна Терентьева в фильме "Транссибирский экспресс", 1977 год
Фото: Kino-teatr.ru
9/12 Советская киноактриса Нонна Терентьева, 1978 год
Фото: ТАСС
10/12 Асанали Ашимов и артистка Нонна Терентьева в фильме "Транссибирский экспресс", 1977 год
Фото: ТАСС
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11/12 Советская киноактриса Нонна Терентьева во время международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте, 1978 год
Фото: ТАСС
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Нонна Терентьева родилась в 1942 году в семье военного и театральной актрисы. После Великой Отечественной войны переехала с семьёй по месту службы отца в Румынию, затем в Киев. Талант девочки заметили еще в детском возрасте. Нонна хорошо училась, увлекалась кукольными представлениями и хореографией. После школы она поступила в Киевский театральный институт, но после второго курса уехала покорять Москву, где Театральное училище им. Бориса Щукина. К этому девушку подтолкнула ссора с будущим мужем, сыном одного из министров УССР, Борисом Терентьевым.

Видео дня

Терентьева довольно быстро дебютировала в кино. Она снялась в таких фильмах, как «Самый медленный поезд» и «Шуточка». Благодаря роли в фильме «В городе С.» девушка находилась в составе советской делегации во время Каннского кинофестиваля, познакомилась с такими звездами, как Ив Монтан и Симона Синьоре.

В то же время у актрисы начался роман с поэтом Игорем Волгиным. Молодой человек посвящал ей стихи, сбегал из больницы в одних тапочках, чтобы увидится с ней. В какой-то момент он решил обуздать безумную страсть и исчез из ее жизни.

Пока поэт боролся со своими чувствами, Нонна сошлась со своим бывшим возлюбленным Борисом Терентьевым и вернулась в Киев. Вскоре у молодоженов родилась дочь Ксения. Несколько лет Нонна работала в Киевском Театре русской драмы имени Леси Украинки. Но семейные отношения между актрисой и Борисом так и не сложились. Терентьева развелась и вновь вернулась в Москву.

В 1973 году Нонна сыграла роль Зои Монроз в фильме «Крах инженера Гарина». В 1976 году исполнила роль Александры Демидовой в приключенческой картине «Транссибирский экспресс». В 70-е актриса встречалась с коллегой по фильму «Озарение» (1971) Владимиром Скомаровским. Он даже попытался перевезти Терентьеву в США, но она решила остаться на Родине. Нонна считала, что воспитание дочери важнее непонятных отношений.

В 80-е актриса стала терять былую популярность. Терентьева писала стихи, сценарии, либретто, выступала с концертами и пела песни из репертуара Эллы Фитцжеральд и Дюка Эллингтона. В кино она практически перестала сниматься, не советская внешность Нонны отталкивала режиссеров.

В «лихие 90-е» с работой стало совсем плохо. Кроме того у Терентьевой обнаружили рак груди. Актриса умерла 8 марта 1996 года в Москве на 55-м году жизни. По словам коллег, Нонна до последнего скрывала страшную болезнь от друзей.

Общество,Фото,Нонна Терентьева,Ив Монтан,Мэрилин Монро,Борис Терентьев,Игорь Волгин,
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