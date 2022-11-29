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1 час назад

Социологи узнали, как изменилась жизнь россиян в 2022 году

Свободная пресса

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы узнать, что изменилось в их жизни в 2022 году.

Как изменилась жизнь россиян в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно результатам исследования, 46% жителей нашей страны почувствовали, что чаще испытывают потребность в поддержке близких. 52% сказали, что в этом году стали чаще общаться с друзьями знакомыми. Обращаться к психологам или интересоваться психологией чаще стали 16% опрошенных.

35% россиян сказали, что стали чаще заниматься спортом, 47% стали есть больше здоровой пищи, 27% заметили, что чаще обращаются к врачам, 8% стали больше пить, 28% занялись своим образованием.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что 56% россиян оценивают настроение среди родных, друзей, коллег, знакомых как тревожное.

Общество,ВЦИОМ,
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