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16 минут назад

Синоптик предупредил россиян об аномальных морозах

Илья Родин

В России в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиян предупредили об аномальных морозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик пояснил, что в столичном регионе во вторник, 29 ноября, ожидается -4°…-6° градусов, ночью до -15°, местами даже до -18°. Он добавил, что такая температура обычно наблюдается в последние дни января.

«Облаков почти не будет - ночью лунно и звездно, днем солнечно, искрящийся снег. И влажность будет небольшая. И ветер всего-навсего 2 - 3 м/сек», - уточнил Вильфанд.

По его данным, такая погода продлится как минимум до вторника следующей недели.

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Значительно теплее будет на севере Европейской России. В Санкт-Петербурге днем будет около 0°, ночью -5°.

Метеоролог пояснил, что сильные холода ожидаются на юге Западной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях столбики термометров опустятся до -30°…-35° градусов. Это также не соответствует норме.

Общество,Роман Вильфанд,
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