В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
10 минут назад

В российском городе ввели карантин из-за угрозы двух инфекций

Lenta.ru

В Элисте ввели карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев, чьи слова приводит ТАСС.

В российском городе ввели карантин из-за угрозы двух инфекций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В республике зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. На 47-й календарной неделе, с 21 по 27 ноября, в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7-14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели», — сказал представитель республиканского Роспотребнадзора.

В Китае у летучих мышей обнаружены пять новых вирусов

Карантин в российском городе, который начнется 29 ноября, предполагает ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для школьников с первого по девятый классы. Среди них также приостанавливается организация дополнительного образования.

Общество,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители