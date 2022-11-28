Как молодому специалисту без опыта найти работу? 8 советов от HR

По статистике за первое полугодие 2022 года, в России на одну вакансию претендуют около восьми молодых специалистов. Причём конкуренция среди начинающих работников выше, чем среди остальных, во всех регионах. «У вас недостаточно опыта», «приходите через год», «нам нужны выпускники вузов уже с опытом работы» — такие ответы от HR далеко не редкое явление и уже стали своего рода анекдотом (или, если хотите, мемом). Поэтому перед каждым студентом достаточно рано встаёт вопрос: уделять время и внимание учёбе или нарабатывать бесценный опыт.

Как же быть выпускникам? Разбираемся, почему некоторые работодатели так боятся сотрудников без опыта и что в таком случае можно сделать, вместе с HR-экспертами и Российским обществом «Знание». Российское общество «Знание» проводит множество просветительских мероприятий в разных уголках нашей страны, а также уделяет большое внимание тому, чтобы HR и студенты могли поддерживать качественную коммуникацию.

«Молодые специалисты часто сталкиваются с трудностями при поиске первой работы — всегда сложно войти на рынок», —Егор Яценко, рекрутер в IT-сфере более восьми лет, основатель кадрового агентства, занимается обучением рекрутеров.

Почему компании не берут работников без опыта

На самом деле, это не совсем так. Не все и не всегда отказывают молодым специалистам. Многое зависит от сферы деятельности компании. Например, в секторе IT и в медицине многие, напротив, отдают предпочтение новичкам.

«Мне кажется, что отношение к молодым специалистам достаточно позитивное. Но тут я сужу по IT-компаниям. Про госсектор слышала от коллег, что там отдают предпочтение более опытным специалистам», — Камилла Юлдашева, руководитель бизнес-подбора Яндекс Такси

Елена Иноземцева, специалист по кадровым ресурсам в сети ветеринарных клиник:

«Мы любим молодёжь! Ежегодно приглашаем студентов первого курса на практику и людей, любящих ветеринарию, — в качестве ассистентов ветеринарного врача. Мы предпочитаем за четыре года учёбы вырастить специалиста — для этого у нас есть своя интернатура, еженедельно проводятся лекции, которые читают опытные врачи.»

Но почему некоторые корпорации все-таки не спешат иметь дело с начинающими работниками? Во многих случаях все дело в непредсказуемости. Молодые люди более склонны к переменам — места жительства, сферы деятельности, образа жизни. Как бы там ни было, но в 20 лет переехать гораздо проще, чем сделать это в 40 или 50.

«Есть ещё поколенческая история. Компания хочет понимать, что если она наймёт джуна (младшего сотрудника) и вложит в него время и силы, он быстро не уйдёт. Потому что найм сотрудника тоже стоит денег», — Егор Яценко.

Что касается опыта, многие компании не против принять сотрудников без него и самостоятельно вложить в них необходимые знания и навыки. Но, по словам HR-специалистов, тут возникает другая проблема: даже соискатели на младшие позиции рассчитывают на высокую оплату. Разумеется, если компания берет сотрудника для обучения с перспективой вырастить из него настоящего специалиста, сразу предложить ему такую же зарплату, как и опытному работнику, организация не сможет.

«Везде есть специфика. Если вы хотите иметь своего специалиста, а не случайного попутчика — всех надо учить», — Елена Иноземцева.

На что обращают внимание в резюме специалистов без опыта

Образование

В целом, некоторые HR-специалисты смотрят на ваше целевое образование (подходит ли для этой вакансии), некоторые — на факт оконченности или неоконченности высшего образования. Последнее может косвенно сказать об уровне ответственности соискателя — например, он довел дело до конца и окончил вуз.

«Есть люди, которые и сейчас обращают внимание на образование. Но я, например, с этим борюсь. Потому что мне это кажется несколько устаревшей моделью», — Егор Яценко.

Опыт в целом

Многие смотрят на то, проходили ли вы стажировки, подрабатывали или просто учились. Если вы четыре года работали продавцом-консультантом в разных магазинах, не стоит подробно расписывать особенности каждого места. Достаточно обозначить, что есть опыт в такой сфере. Это поможет понять, что вы привыкли работать, брать на себя ответственность и можете быть привержены делу.

Профильные курсы

Если вы молодой специалист без опыта, почему решили, что хотите получить именно эту вакансию? Делаете ли вы что-нибудь, чтобы двигаться в этом направлении? Информация о пройденных курсах, интенсивах и т. п. поможет HR-специалисту ответить для себя на эти вопросы.

Портфолио

Примеры работ — даже тестовых заданий — также дадут нанимателю лучшее представление о вас и ваших навыках, помогут понять, что у вас есть стремления и желание развиваться в этой сфере.

Как устроиться на работу без опыта

Думайте о работе заранее

Как бы это ни звучало, старайтесь выбирать профессию по душе, независимо от вашего образования. По возможности начинайте стажироваться как можно раньше — не стоит ждать окончания университета.

Помочь найти подходящую профессию может проект «С места в карьеру!» от Российского общества «Знание». Его цель — поддержать молодежь, которая ищет подходящее направление и место работы. В рамках проекта специалисты из разных сфер рассказывают, как можно заинтересовать работодателя, какие сферы деятельности сейчас наиболее перспективны в конкретных регионах и как войти на рынок труда без особого опыта. С января по 10 ноября 2022 года в рамках проекта «С места в карьеру!» провели 20 интенсивов со 182 спикерами и 9 211 участниками.

Российское общество «Знание» стремится сделать знания доступными каждому, поэтому участие в проекте «С места в карьеру!» (и в других активностях общества) бесплатное. Достаточно найти расписание мероприятий в своём регионе (сделать это можно на сайте) и зарегистрироваться. Кроме того, на многих событиях ведётся онлайн-трансляция, поэтому поучаствовать в них удастся и дистанционно. А записи эфиров сохраняются в Библиотеке знаний, где их можно посмотреть в любой момент.

Выстраивайте нетворкинг

Обзавестись знакомствами не менее важно, чем получить реальный опыт. К примеру, на мероприятиях, которое организовывает Российское общество «Знание», студенты знакомятся с действующими специалистами разных компаний.

«Даже если у вас прямо сейчас нет опыта, но есть возможность общаться с людьми из своей будущей сферы — это уже большой шаг вперед. Вы можете получить полезный совет и наладить коммуникацию, что позднее поможет устроиться на работу», — Егор Яценко.

Читайте профильные комьюнити в интернете, чаты в телеграме и т. п. Это даст вам не только новые знакомства, но и представление о том, как устроена внутренняя кухня этой сферы. Так вы сможете ещё и понять, действительно ли выбранное направление вам подходит.

Прокачивайте свои соцсети

Формируйте свой профессиональный образ в социальных сетях. При желании можно создать для этого отдельную рабочую страницу, где вы будете больше рассказывать о профессиональных достижениях и чуть меньше о любимом питомце.

«Личный бренд всегда помогает в трудоустройстве — неважно, претендуете вы на позицию младшего специалиста или руководителя. Сейчас в условиях высокой конкуренции это особенно важно», — Егор Яценко.

Не зацикливайтесь на зарплате

Разумеется, оплата труда — важный момент. Каждому хочется иметь достойный доход и постепенно повышать уровень жизни. Но нужно быть реалистами: только выйдя за двери своей альма-матер и имея весьма смутные представления о реальной работе, вы не сможете получить такое же предложение, как уже закалённый и опытный сотрудник. И это нормально.

«Я не люблю претендентов, которые спрашивают только о зарплате и премиях. Нам нужны люди, любящие ветеринарию», — Елена Иноземцева.

Проходите стажировки

Конечно, получить рабочий опыт бывает нелегко. Но есть множество альтернатив. Попробуйте пройти стажировку, найти маленькие проекты по своему направлению на фрилансе. Это вряд ли принесет золотые горы, зато позволит получить тот самый опыт, который так важен для трудоустройства.

Не бойтесь писать первыми

Важно проявлять инициативу и проактивную позицию: откликайтесь на вакансии, будьте готовы выполнять тестовые — особенно на начальном этапе.

Будьте ответственными

Строго соблюдайте все договоренности: о сроках выполнения тестового, времени собеседования и т. п. Ответственность — важное качество для всех, а для начинающего специалиста особенно.

Проявляйте честность