Россиян призвали снова носить маски

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17 минут назад

Инфекционист Минздрава на фоне роста числа заболевших ОРВИ рекомендовал носить маски

ТАССиещё 2

Маски или респираторы рекомендуется носить в местах большого скопления людей, особенно лицам из групп риска, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, отметив, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал он.

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Чуланов рекомендовал сделать прививку от гриппа, а также от коронавируса, если с момента предыдущей вакцинации прошло более шести месяцев. Кроме того, он рекомендовал оставаться дома взрослым и детям с признаками ОРВИ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в этом сезоне в России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1).

Общество,Михаил Мурашко,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,ВОЗ,
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