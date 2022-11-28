Россиян призвали снова носить маски

"В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал он.