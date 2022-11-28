Россиян призвали снова носить маски

Маски или респираторы рекомендуется носить в местах большого скопления людей, особенно лицам из групп риска, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, отметив, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей.
"В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал он.
Чуланов рекомендовал сделать прививку от гриппа, а также от коронавируса, если с момента предыдущей вакцинации прошло более шести месяцев. Кроме того, он рекомендовал оставаться дома взрослым и детям с признаками ОРВИ.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в этом сезоне в России стал активно распространяться свиной грипп (H1N1).