Почему просвещение становится новым трендом

Ещё несколько десятилетий назад единственным ключом к двери в светлое будущее было высшее образование. Казалось, если у вас есть «корочка», значит, есть и профессия — то дело, которое точно обеспечит вам благополучие. Если же в вуз поступить не удалось, то карьера казалась несбыточной мечтой, территорией, где без диплома вы не пройдёте ни один порог.

Сейчас ситуация совсем иная. Высшее образование — это хорошо, но абсолютно очевидно, что есть ещё целый список «ключей» к делу мечты. К тому же нам больше не говорят, что профессия должна быть одна на всю жизнь — теперь мы знаем, что имеем право искать себя, учиться и переучиваться, развиваться и просвещаться. И именно просвещение становится в последние годы очевидным трендом — весь прогрессивный мир стремится к знаниям. Важно только найти эффективные инструменты на этом пути.

Один из таких инструментов — просветительские проекты Российского общества «Знание» в регионах. В нашем специальном проекте объясняем, как это работает, кому доступно и зачем нам всем это нужно.

Курс на просвещение

Развитие собственных навыков и просвещение всегда были двигателем прогресса человечества. Сейчас, когда информация и знания доступны практически всем, самосовершенствование и раскачка профессиональных навыков стали необходимостью.

По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем срок творческой жизни человека возрастет, мы будем профессионально активны в диапазоне 15 - 75 лет.

Благодаря развитию цифровых технологий мы можем стремительно развиваться, переквалифицироваться нужное количество раз, непрерывно повышать собственную ценность. Только так мы можем стать настоящими профессионалами в своем деле, суметь выдержать конкуренцию среди специалистов-коллег и адаптироваться к изменениям рынка труда.

Поэтому по всему миру прослеживается четкая тенденция: люди учат новые языки, проходят «живые» мастер-классы в самых разных областях, посещают онлайн-курсы, коуч-сессии. Стремятся к развитию личностному и профессиональному.

К тому же одного только высшего образования уже недостаточного для того, чтобы быть успешным в своём деле, прогресс идет настолько стремительно, что нужно постоянно пополнять багаж знаний, чтобы оставаться востребованным специалистом. Здесь на помощь приходят курсы повышения квалификации, дополнительное образование, онлайн-обучение и стажировки.

Неудивительно, что согласно статистике IT-холдинга TalentTech, уже в 2019 году 22,8 млн россиян старше 18 лет, проживающих в больших городах, занимались дополнительным образованием. При этом россияне продолжают обучение в онлайн и офлайн форматах. Эксперты подсчитали, что рынок дополнительного обучения взрослых в стране достигает порядка 140 млрд руб.

Среди самых популярных направлений дополнительного образования взрослых эксперты называют обучение на производстве и рабочим специальностям. Второе место занимает обучение взрослых иностранным языкам. Затем идёт PR-направление – реклама, продажи, маркетинг и коммуникации. На четвертом месте по популярности оказались финансы, бухгалтерия, налоговый учёт. Однако не только точные науки востребованы у россиян, но и творчество – фотография, искусство, живопись.

Рынок дополнительного образования активно развивается и, соответственно, растет конкуренция между образовательными проектами. Повышается спрос на знания, и предложений появляется все больше. Но доступнее всё это не становится – цены на дополнительное образование, семинары и мастер-классы достаточно высокие и все ещё неподъёмны для части населения страны. При этом в некоторых регионах России попросту отсутствует возможность учиться: нет выбора специальностей, нет квалифицированных специалистов, которые могли бы делиться опытом. Людям неоткуда брать знания для первых шагов в работе или развития в профессии, не говоря уже о хобби. Особенно остро эта проблема стоит у молодежи, ведь юноши и девушки зачастую начинают свой путь с нуля и затрудняются с выбором направления, не имеют собственных средств.

Чтобы сделать процесс просвещения максимально доступным, Российское общество «Знание» развивает целый ряд молодежных проектов, доступных даже в самых отдаленных регионах страны – привозит экспертов самого разного профиля для лекций и мастер-классов, проводит встречи с лидерами рынка, устраивает профессиональные форумы, организует интенсивы, фестивали, научные батлы.

Лучшие специалисты страны везут знания туда, где их очень ждут. И получает их любой желающий, а не только житель крупного города или столицы. Кроме того, цель проекта – построить систему, в которой каждый человек в стране может бесплатно узнать что-то новое и интересное из сферы науки, культуры, психологии, профессионального развития, медиа и соцсетей, спорта.

Проекты, которые уже проходят в регионах:

«Умный маршрут» — эксперты, работающие в компаниях-лидерах отечественного рынка, приезжают в разные города, чтобы поделиться с молодежью своими знаниями и опытом.

«С места в карьеру!» — интенсивы в самых разных сферах с участием квалифицированных спикеров.

«В деле!» — проект, адресованный людям, которые хотят начать собственное дело.

«Ученый говорит» — лекции и семинары для популяризации науки и ее достижений среди молодых россиян.

«Петровские времена» — знакомство молодежи с историей, геополитикой и стратегическими интересами России.

«В первом ряду» — акция, в ходе которой участников знакомят с историей российского театра, творческими профессиями и театральным закулисьем.

Всегда на связи

Ещё один очевидный тренд в образовании во всем мире – переход обучения на digital-платформы. С приходом пандемии потребность в дистанционном обучении резко возросла, а карантин стал драйвером роста всего рынка онлайн-образования.

К примеру, в 2016 году российский рынок онлайн-образования составлял 20,7 млрд руб. Однако уже к 2022 году реально достижимый объём рынка онлайн-образования РФ по прогнозам составит от 72 до 230 млрд рублей.

Следуя трендам, Российское общество «Знание» делает ставку именно на digital, ведь с помощью цифровых технологий можно сделать достоверный и познавательный контент доступным каждому жителю страны. Поэтому вся нужная для участия в лекциях, интенсивах, фестивалях информация есть на онлайн-платформе www.znanierussia.ru. Здесь можно найти календарь мероприятий и пройти онлайн-регистрацию.

Во многих случаях участвовать можно дистанционно, а записи онлайн-трансляций сохраняются в Библиотеке знаний. Уже сейчас в ней собраны большие объёмы полезной информации из уст спикеров и экспертов.

Очевидно, что рынок онлайн-образования будет прогрессировать с каждым годом. Поэтому особенно важно вовремя поймать тренд и использовать его с максимальной пользой.

Согласно статистике, самые популярные направления в онлайн-образовании:

Обучение иностранным языкам взрослых

Маркетинг, коммуникации, продажи и реклама

Информационные технологии

Дизайн: интерьерный, веб-дизайн и другие виды

Менеджмент и управление