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47 минут назад

Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Lenta.ru

Вторую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова. Об этом сообщает министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова
Фото:  DDU-GROZ / YouTube DDU-GROZ / YouTube

По словам Дудаева, Хадиджат Кадырова проявила себя как хороший руководитель и поэтому достойна этой награды.

«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало! От всей души поздравляю внучку Первого Президента с такой наградой!» — заявил чиновник.

22-летняя Хадиджат Кадырова занимает пост руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Она — вторая дочь главы Чечни, у которого в общей сложности 14 детей.

Общество,Ахмед Дудаев,Рамзан Кадыров,
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