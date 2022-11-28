Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Вторую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова. Об этом сообщает министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
По словам Дудаева, Хадиджат Кадырова проявила себя как хороший руководитель и поэтому достойна этой награды.
«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало! От всей души поздравляю внучку Первого Президента с такой наградой!» — заявил чиновник.
22-летняя Хадиджат Кадырова занимает пост руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Она — вторая дочь главы Чечни, у которого в общей сложности 14 детей.