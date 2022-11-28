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1 час назад

Появилась карта убежищ в приграничном регионе России

Lenta.ru

В Белгороде появилась интерактивная карта помещений, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра российского города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Появилась карта убежищ в приграничном регионе России
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«На интерактивной карте 711 многоквартирных домов, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Карта будет обновляться, так как работа по включению в систему дополнительных укрытий продолжается», — объяснил он.

Чиновник добавил, что созданию карты предшествовала ревизия основных помещений в городе, которые планировалось включить в список укрытий. Система, отметил Демидов, создана для всех жителей города без привязки к месту жительства и прописке. С МЧС уже отработана схема взаимодействия по доведению сигнала об использовании убежищ.

«Хоть необходимости в укрытиях в настоящее время нет, мы должны быть готовы ко всем сценариям», — заключил исполняющий обязанности мэра.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России необходимо провести проверку всех бомбоубежищ и призвал специалистов выяснить о наличии всех механизмов.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Общество,Владимир Путин,Госдума,
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