В Якутии открылся всероссийский зимний фестиваль

"Сегодня официально стартовал фестиваль "Зима начинается с Якутии". В этом году в программу фестиваля вошли семейные мероприятия, посвященные детям. Пройдут концерты, выставки, показы якутского кино, детские творческие конкурсы", - сказал Ханды.

"Главным событием фестиваля станет традиционное зажжение главной елки Республики Саха (Якутия) [на площади Ленина]. В церемонии примет участие главный повелитель холода Чысхаан, который накануне приедет из Полюса Холода в свою городскую резиденцию - Царство вечной мерзлоты. С этого дня в Якутии официально начинается зима", - добавил он.

1 и 2 декабря жители и гости столицы смогут посетить новогоднюю выставку - ярмарку мастеров народных художественных промыслов и производителей Якутии, где будут представлены уникальные изделия и качественная местная продукция, сообщили в министерстве. "Уверен, что каждый сможет найти на фестивале интересное ему мероприятие. Приглашаем вас стать частью праздника и окунуться в атмосферу Нового года", - сообщил Ханды.