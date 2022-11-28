В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
28 минут назад

В Якутии открылся всероссийский зимний фестиваль

ТАСС

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" открылся 28 ноября на территории республики, сообщил ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды.

В Якутии открылся всероссийский зимний фестиваль
Фото: Агентство развития туризма и территориального маркетингаАгентство развития туризма и территориального маркетинга

"Сегодня официально стартовал фестиваль "Зима начинается с Якутии". В этом году в программу фестиваля вошли семейные мероприятия, посвященные детям. Пройдут концерты, выставки, показы якутского кино, детские творческие конкурсы", - сказал Ханды.

Министр отметил, что за годы проведения фестиваль приобрел статус одного из основных мероприятий республики.

"Главным событием фестиваля станет традиционное зажжение главной елки Республики Саха (Якутия) [на площади Ленина]. В церемонии примет участие главный повелитель холода Чысхаан, который накануне приедет из Полюса Холода в свою городскую резиденцию - Царство вечной мерзлоты. С этого дня в Якутии официально начинается зима", - добавил он.

1 и 2 декабря жители и гости столицы смогут посетить новогоднюю выставку - ярмарку мастеров народных художественных промыслов и производителей Якутии, где будут представлены уникальные изделия и качественная местная продукция, сообщили в министерстве. "Уверен, что каждый сможет найти на фестивале интересное ему мероприятие. Приглашаем вас стать частью праздника и окунуться в атмосферу Нового года", - сообщил Ханды.

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проходит в республике с 2011 года.

Общество,Тимур Ханды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители