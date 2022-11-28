Предложение лишать иноагентов гражданства объяснили

«Иностранный агент — это статус, очень похожий на тот, что в советское время присваивали врагам народа. По действующему законодательству, это физическое или юридическое лицо, которое финансируется иностранным государством для ведения деятельности против него. То есть, фактически, это враг, который находится внутри страны, имеет паспорт гражданина России и при этом, в соответствии с Конституцией нашей страны, получает разные права, льготы, денежные пособия», — сказал Карабанов.