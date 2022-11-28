В России предложили лишать гражданства иноагентов

Из него следует, что это социальная несправедливость, которую нужно устранить. А именно, Карабанов считает, что «иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».