В России предложили лишать гражданства иноагентов

Фонд защиты национального исторического наследия предложил лишать иноагентов гражданства РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
Учредитель Фонда Александр Карабанов требует изменить действующее законодательство и лишить иностранных агентов российского гражданства, так как считает, что они представляют угрозу безопасности страны.
Предложение он выразил в письме, которое оказалось в распоряжении SHOT.
Из него следует, что это социальная несправедливость, которую нужно устранить. А именно, Карабанов считает, что «иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».
Ранее стало известно, что суды Москвы начали рассматривать первые дела против физлиц-иноагентов.