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1 час назад

Shot: в России предложили лишать российского гражданства иноагентов

Газета.Ru

Фонд защиты национального исторического наследия предложил лишать иноагентов гражданства РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В России предложили лишать гражданства иноагентов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Учредитель Фонда Александр Карабанов требует изменить действующее законодательство и лишить иностранных агентов российского гражданства, так как считает, что они представляют угрозу безопасности страны.

Предложение он выразил в письме, которое оказалось в распоряжении SHOT.

Из него следует, что это социальная несправедливость, которую нужно устранить. А именно, Карабанов считает, что «иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу».

Ранее стало известно, что суды Москвы начали рассматривать первые дела против физлиц-иноагентов.

Общество,Александр Карабанов,
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