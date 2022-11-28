Посол России в Великобритании Андрей Келин интервью телерадиокомпании "Би-би-си" рассказал о том, почему его сын не был призван в рамках частичной мобилизации и не отправился на Украине.

По словам дипломата, его сын уже взрослый человек, у которого уже есть семья, он не принимает участие в военных действиях на Украине. Кроме того, у него нет необходимого военного образования. Келин отметил, что не видит такого развития событий, при котором его сын отправился бы на фронт.

Ранее сообщалось, что посол в Британии Келин заявил, что Россия и Украина не ведут неформальные переговоры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.