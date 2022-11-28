Школьники напишут декабрьское сочинение по новым правилам

Российских одиннадцатиклассников предупредили об изменениях в итоговом декабрьском сочинении, которое является допуском к ЕГЭ и пройдет в школах 7 декабря. Согласно новым правилам, тематические направления больше не будут публиковать в открытом доступе, рассказал «Ленте.ру» глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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Начиная с 2022 года для экзаменационного сочинения будут использовать темы прошлых лет, размещенные в закрытом едином банке и структурированные в три раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Ранее направления, предлагаемые на выбор школьникам, менялись каждый год. Также изменилось количество тем для выбора — вместо пяти их стало шесть.

«Самое главное, что сама процедура, критерии оценки и написания остались те же. Тем не менее, об изменениях стоит знать, так как испытание является допуском к ЕГЭ — а это уже довольно стрессовый фактор для школьников», — отметил Мушта.

Он добавил, что эти изменения стали первыми за всю историю существования экзамена, а значит, порядок его проведения в дальнейшем может скорректироваться. Испытание проводится в российских школах с 2014 года.

По данным исследования MAXIMUM Education, каждый третий школьник не знает о новых правилах написания декабрьского сочинения. Более половины опрошенных учеников (51 процент) пришли к выводу, что готовиться к итоговой работе стало сложнее. Для 30 процентов респондентов самым пугающим фактором стало то, что темы сочинения станут известны только перед началом экзамена.