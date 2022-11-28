В России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Москве стали чаще госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом, рост заболеваемости отмечен и среди взрослых. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации газеты, количество госпитализируемых детей в настоящее время в 2-2,5 раза превышает средние показатели эпидемических сезонов 2016-2019 годов. За последние две недели число госпитализаций приблизилось к 400 новым пациентам в сутки, рассказали в московском департаменте здравоохранения.

В российских регионах выявлен аналогичный рост заболеваемости сезонными инфекциями. В 2022 году зафиксирован скачок почти в два раза: более 3,1 тысячи человек, до 14 лет среди них — 41,2 процента. Отмечается, что в Екатеринбурге с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тысячи случаев ОРВИ, что на 12,9 процента выше среднего многолетнего уровня.

В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей отмечается у детей 7-14 лет — на 32,4 процента — более девяти тысяч случаев.