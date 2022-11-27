В Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме

В Саратовский бар отказались пускать добровольца, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине, из-за того, что он был в военной форме. Внимание на этот инцидент обратил депутат Госдумы от российского региона Николай Панков в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это не допустимо. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым на Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей», — написал он, отметив, что развлекательное заведение в Саратове должно понести жесткое наказание.

Депутат рассказал, что обратится в Роспотребнадзор и правоохранительные органы по этому поводу.

Панков также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен разговор мужчины с охранником паба. Сотрудник заведения заявляет, что по правилам бара, никто в форме, за исключением полицейской, войти туда не может.

О произошедшем также высказался председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

«Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение», — посчитал он.

По словам политика, если еще подтвердится, что в соцсетях бара есть контент сомнительного содержания, то могут появиться все основания для возбуждения дела.