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20 минут назад

В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме

Lenta.ruиещё 4

В Саратовский бар отказались пускать добровольца, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине, из-за того, что он был в военной форме. Внимание на этот инцидент обратил депутат Госдумы от российского региона Николай Панков в своем Telegram-канале.

В Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это не допустимо. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым на Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей», — написал он, отметив, что развлекательное заведение в Саратове должно понести жесткое наказание.

Депутат рассказал, что обратится в Роспотребнадзор и правоохранительные органы по этому поводу.

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Панков также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен разговор мужчины с охранником паба. Сотрудник заведения заявляет, что по правилам бара, никто в форме, за исключением полицейской, войти туда не может.

О произошедшем также высказался председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

«Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение», — посчитал он.

По словам политика, если еще подтвердится, что в соцсетях бара есть контент сомнительного содержания, то могут появиться все основания для возбуждения дела.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, рассуждая о ситуации, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты. Он подчеркнул, что подобные поступки должны наказываться.

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