Названы самые необычные подарки ко Дню матери

Эксперты интернет-платформы «Авито» составили подборку небанальных подарков ко Дню матери.

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«В качестве презентов для самых родных и любимых предлагаются фитнес-браслеты, коврики для йоги, эластичные ленты для растяжки, а также комбинезоны для зимних прогулок и пробежек», – сообщает «Московский Комсомолец».

Мамы сейчас особенно озабочены стройностью тела, а потому товары из спортивной категории составляют основную массу презентов для матерей.

Популярность набрали комнатные деревья вместо повседневных букетов. Можно купить взрослую пальму в напольном горшке или же фикус робуста. Родительский дом всегда ассоциируется с уютом и теплом.

Атмосфера уюта складывается из мелочей, а потому в качестве подарка на день матери популярны вещицы для интерьера, тем более если они ручной работы от местных мастеров.